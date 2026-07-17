Mario Roggero la decisione della moglie | il gioielliere verso il carcere

Da caffeinamagazine.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La moglie di Mario Roggero ha preso una decisione che potrebbe portarlo in carcere. Il caso del gioielliere, al centro di un procedimento giudiziario iniziato più di cinque anni fa, ha suscitato numerosi dibattiti pubblici in Italia. La vicenda riguarda una rapina di cui Roggero è stato coinvolto, e la sua posizione legale è stata al centro di molte discussioni negli ultimi tempi.

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Per oltre cinque anni il caso di Mario Roggero ha diviso profondamente l’opinione pubblica italiana, trasformando una drammatica rapina in uno dei procedimenti giudiziari più discussi degli ultimi tempi. Il gioielliere di Grinzane Cavour è diventato il simbolo di un acceso dibattito sui limiti della legittima difesa, con migliaia di persone schierate a suo sostegno e altre che hanno invece ribadito la necessità di rispettare quanto stabilito dai tribunali. La vicenda affonda le sue radici nel 28 aprile 2021, quando tre rapinatori fecero irruzione nella gioielleria del commerciante nel Cuneese. Dopo il colpo, Roggero esplose diversi colpi di pistola inseguendo i malviventi all’esterno del negozio: due morirono, mentre un terzo rimase gravemente ferito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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