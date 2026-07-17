Mario Roggero è stato arrestato con l’accusa di aver usato una pistola in un episodio che, secondo le indagini, va oltre un gesto disperato. Gli investigatori hanno trovato elementi che collegano l’uomo a un comportamento violento e premeditato, smentendo le versioni di chi lo descriveva come una vittima. Le indagini sono in corso e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto o sull’episodio specifico.

Mario Roggero non mi fa né pietà né simpatia. Altro che andare avanti con la sua comunicazione strappalacrime, con tanto di musichette tragiche ed espressione sofferente. Uno che prende a calci il corpo di un essere umano che ha appena ucciso, per me non è una persona normale: è da neuropsichiatria. A riprova di ciò, finalmente esce la notizia. Ovvero, nel 2005 il nostro ha patteggiato una condanna perché, nel cuore della notte, si è fiondato a casa del fidanzato della figlia, che ha preso a pugni, per poi tirar fuori la pistola e puntarla contro il ragazzo e i suoi genitori, urlando minacce su minacce. Fidatevi, il gioielliere è più sicuro in galera che per strada. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mario Roggero: escono fuori gli altarini di uno che con la pistola ci faceva anche colazione, altro che gesto disperato

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