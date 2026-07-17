Mario Paciolla nel sesto anniversario della morte si rilancia la battaglia La mamma | Voglio scrivere alla Meloni

Nel sesto anniversario della morte di un cooperante italiano, si è tenuto a Napoli un evento pubblico per ricordare la vicenda. La madre ha annunciato l’intenzione di scrivere una lettera al presidente del consiglio. La famiglia continua a chiedere giustizia, mentre il caso rimane aperto senza sviluppi ufficiali recenti. Nessun dettaglio sulle indagini o sui responsabili è stato reso noto pubblicamente.

A Napoli si è celebrato, con un momento pubblico, l'anniversario della morte del cooperante italiano, una vicenda che grida ancora giustizia. La mamma annuncia una lettera alla Meloni. Pronta anche una manifestazione alle sedi dell'Onu a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Liberi Edizioni ripristina le pagine-murali per Mario Paciolla in piazza Dante a Napoli

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