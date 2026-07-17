Sotto il cielo stellato di una serata estiva a Villa Borghese, Maria Elena Boschi e il suo compagno Roberto Vaccarella sono stati visti insieme. Lei indossava un abito in pizzo e trasparenze, mentre camminavano tra i visitatori del parco. La coppia ha attirato l’attenzione di alcuni presenti, in un contesto di eventi esclusivi che animano l’estate romana.

Sotto il cielo stellato di una delle serate più esclusive dell’estate capitolina, Roma ha riscoperto il fascino della sua grande bellezza mondana: nel cuore — verde — di Villa Borghese gli occhi erano tutti per una delle coppie più chiacchierate della politica e della cronaca rosa italiana. Stiamo chiaramente parlando di Maria Elena Boschi e il compagno Roberto Vaccarella, che con questa apparizione pubblica hanno saputo unire magistralmente eleganza istituzionale e romanticismo. Ma non solo. Complici, affiatati e ormai perfettamente a proprio agio davanti ai flash: la storia d’amore tra i due sembra procedere a dir poco a gonfie vele. In occasione del prestigioso appuntamento la coppia è apparsa particolarmente radiosa, attirando gli sguardi sì per l’evidente sintonia, ma anche grazie ad una scelta stilistica particolarmente ricercata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maria Elena Boschi col compagno Roberto Vaccarella, abito in pizzo e trasparenze

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Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella Amore tra le Nevi di Cortina

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