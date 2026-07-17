È stato presentato al Senato il primo Rapporto Nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana 2026, realizzato dall’Osservatorio Underwater. Il documento analizza gli aspetti economici e industriali del settore subacqueo in Italia. La presentazione ha segnato un momento importante per il settore, che si sviluppa in un contesto in cui il mare assume un ruolo crescente per il sistema paese.

È stato presentato al Senato, il primo Rapporto Nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana 2026 - Osservatorio Underwater. Un lavoro di analisi economica e industriale illustrato nel corso di un’iniziativa che ha rappresentato un passaggio significativo per l’Italia, in una fase in cui il mare assume un ruolo strategico per il sistema paese. Il documento fornisce una mappatura industriale delle imprese italiane che operano nella dimensione subacquea. Inoltre, offre una base conoscitiva utile per accompagnare le strategie nazionali e le politiche di sviluppo del settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mare, presentato in Senato il primo rapporto nazionale sulla dimensione subacquea italiana

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