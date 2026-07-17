Il presidente della regione ha sottolineato che è fondamentale conoscere cosa si trova nei fondali marini, non solo la profondità. Ha evidenziato che oltre il 70% di queste aree non è ancora stato mappato o studiato. La dichiarazione riguarda l'importanza di acquisire dati sui fondali marini per una migliore comprensione dell'ambiente sottomarino.

“E’ importante non soltanto capire quanto sia profondo il mare, ma cosa incontreremo nel suo fondale. Pensate che più del 70 per cento di questo non è conosciuto, non è mappato. Ecco perché la dimensione subacquea acquista sempre più rilevanza sul piano scientifico e sul piano della sicurezza interna e internazionale.”, così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, alla presentazione del primo rapporto sulla dimensione subacquea italiana illustrato al Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mare, Musumeci: Importante conoscere cosa incontreremo nei fondali marini

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