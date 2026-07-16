Mare Petrucci | Fondali marini sono una risorsa strategica per Italia

Secondo un esperto, attualmente si conosce solo il 2% dei fondali marini, che rappresentano comunque una risorsa strategica per il paese. Questi ambienti sottomarini potrebbero offrire opportunità di sviluppo per le imprese italiane, ma la maggior parte delle aree sottomarine rimane ancora inesplorata. La scoperta di nuove zone potrebbe aprire possibilità di sfruttamento e produzione, anche se i dettagli su queste aree sono ancora limitati.

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Tutti noi sappiamo che oggi conosciamo solo il 2% dei fondali marini che invece sono una risorsa importante e possono dare un impulso produttivo alle nostre aziende". Lo ha detto Simona Petrucci, presidente dell'Intergruppo Parlamentare sull'Economia del Mare, durante la presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana organizzata al Senato su iniziativa della senatrice. "Ringrazio i ministri Crosetto, Urso e in particolare Nello Musumeci che con la sua visione strategica è riuscito a fare qualcosa di innovativo: penso, ad esempio, al Piano del Mare che contiene interventi strategici da fare sulle nostre coste. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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