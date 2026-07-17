Una vita dedicata alla pallavolo. E la storia continua, malgrado un ritiro forzato che sta per scrivere un nuovo capitolo del suo percorso sportivo. Marco Falaschi è stato ospite dell’ultima puntata di Focus, rubrica di approfondimento a cura di Alice Liverani, parlando a tutto campo della sua carriera, ma anche di molteplici idee interessanti per il futuro: “ Essere compagno di Carlotta Cambi è un ruolo pesante? No, è un piacere – ha esordito Marco – Abbiamo età diverse. All’inizio era accreditata come mia compagna, poi cambiano prospettive e carriera, e adesso sono io il compagno di Carlotta Cambi. Ma siamo insieme, siamo sempre noi. Sono nato a Santa Croce, cresciuto a pane e volley. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Falaschi: “Tanti giocatori si perdono facendo i secondi per anni in Superlega. Si sta insegnando meno la tecnica”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’intelligenza artificiale si sta facendo molti nemici

Come si trasmette l’Hantavirus e perché sta facendo così pauraL’hantavirus si trasmette principalmente attraverso il contatto con roditori infetti o le loro secrezioni, come urine e feci.