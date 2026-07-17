Marco Falaschi | Tanti giocatori si perdono facendo i secondi per anni in Superlega Si sta insegnando meno la tecnica

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marco Falaschi ha affermato che molti giocatori perdono anni in Superlega dedicandosi ai secondi, riducendo l’attenzione alla tecnica. Ha sottolineato che nel panorama attuale si insegna meno il fondamentale, influenzando lo sviluppo dei talenti. Nonostante un ritiro forzato, la sua esperienza nel mondo della pallavolo rimane attiva e continua a essere condivisa.

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Una vita dedicata alla pallavolo. E la storia continua, malgrado un ritiro forzato che sta per scrivere un nuovo capitolo del suo percorso sportivo. Marco Falaschi è stato ospite dell’ultima puntata di Focus, rubrica di approfondimento a cura di Alice Liverani, parlando a tutto campo della sua carriera, ma anche di molteplici idee interessanti per il futuro: “ Essere compagno di Carlotta Cambi è un ruolo pesante? No, è un piacere – ha esordito Marco – Abbiamo età diverse. All’inizio era accreditata come mia compagna, poi cambiano prospettive e carriera, e adesso sono io il compagno di Carlotta Cambi. Ma siamo insieme, siamo sempre noi. Sono nato a Santa Croce, cresciuto a pane e volley. 🔗 Leggi su Oasport.it

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