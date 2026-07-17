Le cerimonie di apertura e chiusura del Mondiale 2026 richiedono uno sforzo considerevole, secondo Marco Balich. Ha spiegato che la realizzazione di questi eventi coinvolge un lavoro complesso e coordinato per coinvolgere un pubblico globale. In particolare, ha anticipato che nella finale verrà trasmesso un messaggio specifico, anche se non ha fornito dettagli sui contenuti. Balich ha descritto le sfide di organizzare eventi di questa portata, sottolineando l’impegno richiesto per coinvolgere miliardi di spettatori.

Dalle tre cerimonie inaugurali del Mondiale 2026 alla sfida della chiusura: Marco Balich racconta a Fanpage.it come si costruisce un evento capace di parlare a miliardi di persone. Tra protocollo, identità nazionali e grandi emozioni, il direttore creativo di Balich Wonder Studio spiega perché lo sport può ancora unire il mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cerimonia di apertura dei XXV giochi olimpici invernali. Milano Cortina 2026. Olympic games 2026

Notizie e thread social correlati

Come saranno le cerimonie d'apertura dei Mondiali, secondo Marco BalichLe cerimonie di apertura dei prossimi Mondiali di calcio si svolgeranno in tre nazioni, segnando la prima volta in cui la competizione si svolge...

Balich, da Milano Cortina alle cerimonie dei Mondiali 2026: “Tutto è iniziato con una chiamata di Infantino”Un'azienda sta preparando tre cerimonie di apertura e una di chiusura per i Mondiali 2026.

Temi più discussi: Cerimonia finale a firma di Marco Balich: Laura Pausini, Tom Cruise e uno show globale; Marco Balich: Le cerimonie dei Mondiali sono uno sforzo titanico. In finale lanceremo un messaggio; Zanon, Pagano e Altare all'Arena di Verona per 'Paganini Paradise'; Lamine Yamal non si allena a tre giorni dalla finale Spagna-Argentina: ha una vistosa fasciatura.

Marco Balich: Le cerimonie dei Mondiali sono uno sforzo titanico. In finale lanceremo un messaggioL'amore per il calcio più forte delle rivalità, delle frontiere e delle tensioni che attraversano il pianeta. È questa la visione che guida Marco Balich, fondatore e direttore creativo di Balich Wonde ... fanpage.it

Cerimonia finale a firma di Marco Balich: Laura Pausini, Tom Cruise e uno show globaleAl New York New Jersey Stadium, domenica 19 luglio, prima della finale, in programma una spettacolare cerimonia di chiusura ideata per celebrare il percorso delle 48 nazionali ... ilsole24ore.com