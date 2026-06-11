Balich da Milano Cortina alle cerimonie dei Mondiali 2026 | Tutto è iniziato con una chiamata di Infantino

Un'azienda sta preparando tre cerimonie di apertura e una di chiusura per i Mondiali 2026. Il progetto è iniziato dopo una chiamata con il presidente della FIFA. Le cerimonie coinvolgono diverse location e sono in fase di sviluppo. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti o le date precise degli eventi. La società ha già lavorato a eventi di rilievo, tra cui le cerimonie di apertura e chiusura di altri grandi eventi sportivi.

(Adnkronos) – “Stiamo lavorando a tre cerimonie inaugurali dei Mondiali, oltre a quella della finale. La prima si terrà a Città del Messico oggi, giovedì 11 giugno. Le altre due avranno luogo il 12 giugno a Los Angeles e Toronto. Organizzare tre eventi così ravvicinati è una sfida enorme. Nel calcio non puoi solo mettere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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, com'è stata la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali

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