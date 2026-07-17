Mappe ritirate prima del tema | Era un suo diritto averle La scuola mi dica perché

A pochi minuti dall’inizio della prima prova dell’esame di maturità, le mappe concettuali di uno studente sono state ritirate. Lo studente ha dichiarato di averle avute regolarmente, chiedendo alla scuola spiegazioni sul motivo del ritiro, ritenendo di averne diritto. La scuola non ha fornito motivazioni ufficiali, sostenendo che l’uso delle mappe non fosse necessario. La vicenda ha suscitato attenzione tra studenti e familiari.

Ravenna, 17 luglio 2026 – Le mappe concettuali ritirate a pochi minuti dalla prima prova della maturità, un diritto che si sarebbe visto negare solo “perché non ne aveva bisogno“. La studentessa, con una certificazione per Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), alla fine l’esame lo ha superato. Ma quel gesto, secondo la madre, ha trasformato il giorno più importante del percorso scolastico in un’esperienza di forte ansia e smarrimento. Ora la donna chiede risposte alla scuola, al Provveditorato e vuole capire sulla base di quale norma sia stato impedito alla figlia di utilizzare uno strumento compensativo previsto dal suo Piano didattico personalizzato (Pdp). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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La battaglia di Anèfif è ormai conclusa e possiamo, seppur nella scarsità delle fonti indipendenti e nella presenza di versioni contrapposte, provare a tirare alcune conclusioni.Alcuni punti sembrano emergere in modo abbastanza chiaro.1. Una prima grande p x.com