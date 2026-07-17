Mancamenti il punto di Mario Manca | Temptation Island deve essere per forza vero per appassionarci?
Il che mi porta a riflettere su un'altra questione: ogni volta che vediamo qualcosa in televisione, che sia un programma televisivo o un film, speriamo sempre di assistere a qualcosa di vero e autentico. Quando lessi La straniera, il romanzo di Claudia Durastanti pubblicato da La Nave di Teseo, ricordo di essere rimasto particolarmente colpito dal fatto che sua madre, sorda dalla nascita, tendeva a interpretare tutto ciò che vedeva in televisione come se fosse realmente accaduto. Per lei la distinzione tra fiction, film, telegiornale e realtà era molto più porosa di quanto fosse per gli altri perché aveva bisogno di credere che quello che vedeva fosse frutto di qualcosa successo per davvero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Mancamenti , il punto di Mario Manca: Temptation Island deve essere per forza vero per appassionarci?È da quando è iniziato il programma di Canale 5 che il pubblico cerca conferma che le storie dei suoi protagonisti corrispondano effettivamente al vero, ma siamo sicuri che sia questo il punto? vanityfair.it
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