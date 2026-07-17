Il che mi porta a riflettere su un'altra questione: ogni volta che vediamo qualcosa in televisione, che sia un programma televisivo o un film, speriamo sempre di assistere a qualcosa di vero e autentico. Quando lessi La straniera, il romanzo di Claudia Durastanti pubblicato da La Nave di Teseo, ricordo di essere rimasto particolarmente colpito dal fatto che sua madre, sorda dalla nascita, tendeva a interpretare tutto ciò che vedeva in televisione come se fosse realmente accaduto. Per lei la distinzione tra fiction, film, telegiornale e realtà era molto più porosa di quanto fosse per gli altri perché aveva bisogno di credere che quello che vedeva fosse frutto di qualcosa successo per davvero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Mancamenti, il punto di Mario Manca: Temptation Island deve essere per forza «vero» per appassionarci?

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