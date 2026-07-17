Una perturbazione intensa ha colpito la Lombardia, con raffiche di vento superiori ai 100 kmh che hanno sradicato alberi e causato danni a infrastrutture. Sono cadute grandinate e si sono verificati allagamenti diffusi. Una gru si è ribaltata, provocando ulteriori problemi sulla viabilità. La circolazione stradale è rimasta compromessa in diverse zone, mentre le autorità sono intervenute per gestire le conseguenze del maltempo.

Una nuova e violenta ondata di maltempo ha interessato la Lombardia nelle prime ore della giornata, lasciando dietro di sé allagamenti, alberi abbattuti e gravi disagi alla circolazione. La provincia di Brescia risulta tra le più colpite dal passaggio di due distinti nuclei temporaleschi, accompagnati da piogge intense, grandine e forti raffiche di vento. Il bilancio più rilevante riguarda Gardone Riviera, dove una gru da cantiere è crollata sulla carreggiata, danneggiando anche alcune abitazioni. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto circa 200 richieste di soccorso nell’arco delle prime ore dell’emergenza. Maltempo nel Bresciano, due temporali all’alba. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Maltempo, raffiche oltre i 100 km/h: alberi sradicati, grandine. Crolla anche una gru!

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MALTEMPO DA INCUBO: RAFFICHE DI VENTO OLTRE I 100 KM/H SPAZZANO VIA TETTI E ALBERI | 12/05/2026

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