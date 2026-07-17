Maltempo nel Lodigiano alba da incubo | emergenza alberi precipitati blackout allagamenti

Alle 6.15 di questa mattina un temporale con raffiche di vento ha colpito il Lodigiano, causando il crollo di diversi alberi, blackout e allagamenti in varie zone. La perturbazione ha provocato la caduta di alberi in strada e danni a infrastrutture, con alcune zone che sono rimaste senza energia elettrica. Le autorità stanno intervenendo per la gestione delle emergenze e per ripristinare i servizi.

Lodi, 17 luglio 2026 – Intorno alle 6.15 di oggi 17 luglio 2026 u n violento temporale, con forti raffiche di vento, si è abbattuto sul Lodigiano. A Lodi sono precipitati al suolo diversi alberi, lungo la tangenziale, in direzione Milano e uno è caduto all’ingresso della città, vicino al Famila e occupa tutta la corsia e costringe ad invadere l’altra. Via Defendente alle 8 è chiusa e ci sono disagi anche in viale Milano. In zona Campo di Marte, inoltre, un albero è caduto su una altalena al parco e un altro ha bloccato l'ingresso del campo sportivo. Il forte temporale che si è abbattuto sul territorio in mattinata, accompagnato da intense raffiche di vento, ha causat o danni e disagi anche in diverse zone di Sant'Angelo Lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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