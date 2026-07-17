Maltempo in Lombardia | Brescia è la provincia più colpita con il 43% degli interventi

Nella mattina di venerdì 17 luglio, in Lombardia, si sono verificati danni causati da maltempo. Brescia è la provincia più colpita, con il 43% degli interventi di soccorso. Sono stati segnalati alberi sradicati, tetti di edifici divelti e gru dei cantieri crollate sulle abitazioni. La situazione ha richiesto l’intervento di squadre di emergenza per fronteggiare i danni e mettere in sicurezza le zone interessate.

Alberi sradicati, tetti degli edifici volati via e gru dei cantieri crollate sulle case. Questo è lo scenario al risveglio dei bresciani nella mattina di venerdì 17 luglio. Le immagini sconvolgenti sono sotto gli occhi di tutti e trovano plastica rappresentazione nei dati diramati dai vigili del fuoco: il 43% degli interventi compiuti in Lombardia nelle ultime ore è avvenuto in provincia di Brescia. Sono 45 (26 già compiute e 19 ancora da evadere) le azioni messe in campo dai pompieri per ripristinare quanto la tempesta ha sconvolto nel Bresciano. Nel computo totale sono 103 le operazioni in Lombardia, (riguardano interventi per dissesti statici, per alberi pericolanti e per danni d’acqua). 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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