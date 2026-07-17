Malta e le Emissioni di Ossidi di Azoto: Un Obiettivo in Pericolo. La Valletta (Malta) – Secondo le proiezioni aggiornate del governo, Malta è a rischio di non rispettare il target vincolante per la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) entro il 2030. Queste informazioni emergono dalla revisione del Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico (NAPCP) pubblicata dall’Autorità per l’Ambiente e le Risorse (ERA). Emissioni di NOx: Situazione Attuale e Prospettive Future. Malta attualmente sembra in linea con tutti gli altri limitativi sulle principali sostanze inquinanti, ma le proiezioni per le emissioni di NOx sono preoccupanti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Malta sotto pressione: emissioni 2030 a rischio, servono interventi urgenti per il rispetto dei target.

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