Malore improvviso mentre è in spiaggia | muore una donna ad Agropoli

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è morta improvvisamente mentre si trovava in spiaggia sul Lungomare San Marco ad Agropoli. La donna si è accasciata sulla battigia e nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta. Non sono stati resi noti i dettagli sulla causa del decesso. La salma è stata rimossa e le autorità stanno conducendo le verifiche del caso.

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La tragedia sul Lungomare San Marco: la donna era in spiaggia quando improvvisamente si è accasciata sulla battigia. Inutili i tentativi di rianimarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dramma sul lungomare di Agropoli, malore fatale sulla spiaggia: muore una donna

Video Dramma sul lungomare di Agropoli, malore fatale sulla spiaggia: muore una donna

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