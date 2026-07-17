Malore improvviso mentre è in spiaggia | muore una donna ad Agropoli
Una donna è morta improvvisamente mentre si trovava in spiaggia sul Lungomare San Marco ad Agropoli. La donna si è accasciata sulla battigia e nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta. Non sono stati resi noti i dettagli sulla causa del decesso. La salma è stata rimossa e le autorità stanno conducendo le verifiche del caso.
La tragedia sul Lungomare San Marco: la donna era in spiaggia quando improvvisamente si è accasciata sulla battigia. Inutili i tentativi di rianimarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dramma sul lungomare di Agropoli, malore fatale sulla spiaggia: muore una donna
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