Agropoli donna muore in spiaggia sul lungomare San Marco | fatale un malore

Una donna di 78 anni è deceduta questa mattina sulla spiaggia del lungomare San Marco ad Agropoli, in provincia di Salerno, a causa di un malore improvviso. I soccorsi del 118 sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Agropoli, tragedia sul lungomare San Marco: una donna di 78 anni è morta in spiaggia dopo un improvviso malore. Inutili i soccorsi del 118. Tragedia questa mattina ad Agropoli, in provincia di Salerno, dove una donna di 78 anni è morta sulla spiaggia del lungomare San Marco. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colta da un improvviso malore mentre si trovava sulla battigia. La 78enne, residente ad Agropoli, si è improvvisamente accasciata sotto gli occhi dei bagnanti presenti in spiaggia. Alcune persone hanno subito prestato i primi soccorsi e allertato il numero di emergenza 118. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari, che hanno avviato le manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Dramma sul lungomare di Agropoli, malore fatale sulla spiaggia: muore una donna

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