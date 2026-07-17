È terminato il progetto Emile, che ha sviluppato metodi per ridurre i test sugli animali nelle fasi finali di sperimentazione. Questa iniziativa si concentra su settori come la ricerca farmaceutica, biomedica e cosmetica, dove molte molecole vengono eliminate solo in fase avanzata, quando i costi e i tempi sono già elevati. Il progetto mira a rendere più efficiente e meno invasiva questa parte del processo.

Roma, 17 lug. (Adnkronos Salute) - Nella ricerca farmaceutica, biomedica e cosmetica molte molecole vengono escluse solo nelle fasi più avanzate della sperimentazione, quando costi e tempi sono già molto elevati. Per risolvere questo problema un aiuto viene da modelli in-vitro più predittivi, capaci di riprodurre con maggiore fedeltà le condizioni fisiologiche umane e che possono contribuire alla diffusione dei Non Animal Methods, riducendo, dove possibile, il ricorso alla sperimentazione animale. In questo contesto si inserisce il progetto Emile - advancEd platforM atherogenIc vascuLar modEl - che si è concluso con il raggiungimento degli obiettivi tecnici previsti, al termine di un percorso di ricerca e sviluppo che ha riunito competenze industriali, digitali e scientifiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malattie cardiovascolari, concluso progetto Emile che riduce test su animali

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