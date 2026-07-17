Il Friku Festival, che si svolge tra le colline e le zone costiere delle province di Macerata e Fermo, continua con l’evento “Magic Comedy” con Tino Fimiani. La manifestazione, molto attesa da bambini e famiglie, si svolge da diversi anni ed è considerata uno degli appuntamenti principali della zona. La rassegna si svolge in diverse location, attirando pubblico giovane e adulti con spettacoli e iniziative itineranti.

Prosegue il Friku Festival, manifestazione itinerante che negli ultimi anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi da bambini e famiglie nell’entroterra marchigiano e nei comuni della fascia collinare e costiera delle province di Macerata e Fermo. La kermesse viene organizzata da Associazione ArTime APS nell’ambito del progetto ’Marche in Strada’, con il sostegno del Ministero della Cultura, oltre che della Regione Marche e dei Comuni coinvolti. Vediamo i prossimi eventi: domani alle 21 in piazza Santa Maria a Serrapetrona sarà protagonista Tino Fimiani (nella foto) con ’Magic Comedy’. Il Friku Festival proseguirà venerdì 24 con due appuntamenti in contemporanea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Magic Comedy’ con Tino Fimiani. Friku Festival gli altri eventi

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