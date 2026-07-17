Una famiglia in vacanza in California ha scoperto una foto inquietante dipinta sulla parete di una casa affittata. La scena, che sembra uscita da un film horror, ha attirato l’attenzione di chi ha visto l’immagine, diventando rapidamente virale sui social media. La famiglia ha riferito di aver trovato la scena già presente al loro arrivo, senza averne richiesto l’installazione. La vicenda ha suscitato curiosità e discussioni online, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli.

Una coincidenza ai confini della realtà ha trasformato una normale vacanza in California in un vero e proprio caso virale, lasciando a bocca aperta un intero nucleo familiare di fronte a un incredibile scherzo del destino. Il soggiorno di una famiglia statunitense in un alloggio preso in affitto per festeggiare il compleanno del nonno ha preso una piega bizzarra dopo una scoperta decisamente insolita: su una parete della casa hanno scoperto che era stata appesa la gigantografia di una foto scattata ben 10 anni prima in cui comparivano alcuni membri della stessa famiglia e della quale però non avevano mai saputo nulla. Protagonista della storia la famiglia Birrell che il 2 luglio da Salt Lake City era arrivata nella casa vacanze di cinque piani a San Diego per festeggiare l’ottantesimo compleanno del nonno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ma questo è…”. Famiglia affitta casa al mare: sulla parete la foto inquietante

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