La figlia di una nota conduttrice ha compiuto 18 anni e festeggiato con una vacanza estiva insieme alla famiglia. La ragazza, che assomiglia molto alla madre, è cresciuta molto negli ultimi anni. La celebrazione ha coinvolto le persone più vicine, in un’occasione speciale per la famiglia. La giovane è ora maggiorenne, e la sua immagine è stata condivisa sui social.

Un traguardo speciale per Giorgia Palmas, che in questi giorni ha festeggiato un momento molto importante in famiglia. La figlia maggiore Sofia Bombardini ha infatti raggiunto la maggiore età e l’occasione è stata celebrata durante una vacanza estiva insieme alle persone a lei più care. Gli scatti condivisi sui social hanno attirato l’attenzione dei fan, colpiti dalla straordinaria somiglianza tra madre e figlia, ormai diventata una giovane donna. 18 anni per Sofia Bombardini: la figlia di Giorgia Palmas è maggiorenne. Mercoledì 15 luglio Sofia Bombardini ha spento 18 candeline. Nata dalla relazione tra Giorgia Palmas e l’ex calciatore Davide Bombardini, la ragazza ha festeggiato il compleanno a Forte dei Marmi insieme alla famiglia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete visto la figlia di Giorgia Palmas quanto è cresciuta? Oggi ha 18 anni, è identica alla mamma: FOTO

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Avete visto la figlia di Giorgia Palmas quanto è cresciuta Oggi ha 18 anni, è identica alla mamma

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