Lutto per Vittorio Feltri | è morta la moglie Enoe Bonfanti

È morto l'ex assistente ai neonati e collaboratrice di Mediaset, Enoe Bonfanti, moglie del giornalista. Dopo aver lasciato il lavoro di assistenza, si dedicò alla scrittura e all'organizzazione delle scalette dei programmi televisivi. Lavorò nel settore per molti anni, e i colleghi scoprirono la sua relazione con il noto giornalista solo in modo casuale, quando un dirigente cercò Bonfanti tra le redazioni.

Abbandonato il lavoro di assistenza ai neonati, Enoe Bonfanti si è occupata per quasi tutta la sua carriera di scrivere e organizzare le scalette dei programmi a Mediaset dove, pare, i colleghi scoprirono con chi fosse sposata solo dopo diverso tempo e in modo casuale, quando un giorno Silvio Berlusconi la cercò tra le redazioni. Riservata sul lavoro come per quanto riguarda la vita privata, si è concessa poco alle telecamere e alla penna dei cronisti. Pochissime le eccezioni, tra cui un’intervista al Corriere della Sera nel 2023 durante la quale aveva aperto una piccola finestra su casa Feltri-Bonfanti. «Lui tende ad alzare un po’ la voce e siccome sono permalosa gli tengo il muso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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GRAVISSIMO LUTTO PER VITTORIO FELTRI: MORTA IMPROVVISAMENTE LA MOGLIE ENOE BONFANTI

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