Lutto per Micah Richards | scopre la scomparsa del padre poco prima di Inghilterra-Argentina
Micah Richards ha annunciato di aver appreso della morte del padre poco prima di commentare la semifinale del Mondiale tra Inghilterra e Argentina. L'ex calciatore, ora opinionista televisivo, ha condiviso di aver ricevuto la notizia prima di andare in onda sulla BBC. Richards, noto per aver giocato in Premier League e in Serie A, ha affrontato il momento di dolore durante la trasmissione. La notizia ha suscitato molta attenzione sui social e tra i telespettatori.
Momento di grande dolore per Micah Richard. L'ex calciatore di Manchester City e Fiorentina, ora amatissimo opinionista per la tv britannica, ha rivelato di aver appreso la notizia della scomparsa del padre poco prima di andare in onda per la BBC, in occasione della grande semifinale del Mondiale tra Inghilterra e Argentina. La triste notizia Attraverso un lungo post sui social, Micah Richards ha raccontato di esser venuto a conoscenza dell'improvvisa scomparsa del padre, Lincoln Richards, "non molto prima" di andare in diretta per la BBC, l'ente radiotelevisivo di stato e principale fornitore di servizi pubblici radiotelevisivi del Regno Unito, in occasione della storica semifinale del Mondiale tra Argentina e Inghilterra. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it
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Argomenti più discussi: Lutto Micah Richards: apprende della morte del padre poco prima della diretta; Lutto per Micah Richards: scopre la scomparsa del padre prima di Inghilterra-Argentina.
Pochi minuti prima di andare in diretta per commentare Inghilterra-Argentina, Micah Richards ha ricevuto la notizia più dolorosa, ovvero quella della morte di suo padre. Nonostante il lutto, l’ex difensore ha deciso di portare avanti la trasmissione. Mio padr facebook
Micah Richards ha appreso che suo padre, Lincoln, era venuto a mancare inaspettatamente poco prima di andare in diretta sulla BBC per Inghilterra contro Argentina. reddit
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