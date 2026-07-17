È morta la figlia di 30 anni del commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana. La notizia ha sconvolto il mondo del calcio e è stata confermata dal club di appartenenza dell’allenatore. Nessun dettaglio sulle cause della morte. La famiglia e il mondo sportivo esprimono dolore e vicinanza all’allenatore. La notizia si diffonde in modo rapido e ha suscitato grande commozione.

Grave lutto per Silvio Baldini, commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana. È morta la figlia Valentina, che aveva 30 anni. La notizia, che ha profondamente colpito il mondo del calcio, è stata confermata anche dal Perugia Calcio, che con una nota ha espresso la propria vicinanza all’ex allenatore. Il cordoglio del Perugia. La società umbra ha manifestato il proprio sostegno a Baldini e alla sua famiglia con un messaggio di cordoglio, ricordando il legame con il tecnico e stringendosi al suo dolore in un momento così difficile. La scomparsa di Valentina ha suscitato numerosi messaggi di vicinanza da parte di società sportive, addetti ai lavori e tifosi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lutto nella Nazionale italiana: “È morta la figlia”. Shock totale

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