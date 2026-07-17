Un uomo ha ideato la Coppa del Mondo di calcio. La competizione internazionale è stata creata per riunire le nazioni attraverso il calcio, ma le sue origini risalgono a un progetto di un funzionario della FIFA. La prima edizione si è svolta nel 1930 in Uruguay, con 13 squadre partecipanti. La coppa è stata progettata come un trofeo per celebrare il torneo, e la prima consegna è avvenuta nel 1930. Da allora, la manifestazione si svolge ogni quattro anni, con alcune eccezioni.

Qual è l’origine della Coppa del Mondo? O meglio, qual è il senso di questa origine? La risposta è meno banale di quanto sembri. Tendiamo a dare talmente per scontato il fatto che esistano i grandi eventi sportivi con la loro magia spettacolare e la loro ingombranza mediatica, che interrogarci sul perché esistano e sul come siano nati non rientra certo nei nostri pensieri quotidiani. Il Mondiale c’è, si dà, piace, il suo ritmo ciclico scandisce i tempi del calcio e della vita, attira polemiche e discussioni soprattutto quando diventa strumento di propagande politiche, fine. Bene, proviamo a ragionarci adesso, allora. Esiste la Coppa del... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - L'uomo che ideò la Coppa del Mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'italiano che ha creato la COPPA DEL MONDO (in pochi lo sanno)

Notizie e thread social correlati

De la Fuente elogia la “migliore squadra del mondo” dopo che la Spagna ha raggiunto la finale della Coppa del MondoLuis de la Fuente ha dichiarato che la Spagna è la migliore squadra del mondo dopo la vittoria per 2-0 sulla Francia, che ha portato la nazionale...

Temi più discussi: L'uomo che ideò la Coppa del Mondo; Dal ginecologo in squadra al procione impagliato; Mondiali 2026, scelto l'arbitro della finale: Slavko Vincic si commuove all'annuncio; Video. Mondiali: l'Argentina rimonta, batte l'Inghilterra 2-1 e va in finale.

Se la Coppa del Mondo è diventata un evento globale così importante lo dobbiamo soprattutto a Jules Rimet, l’uomo che la ideò, la cui storia e la cui visione ci dicono molto anche del senso profondo che dovrebbe avere. x.com

Domenica la finale dei Mondiali Argentina-Spagna: tutte le curiosità sulla Coppa del MondoEcco come lo scultore italiano Silvio Gazzaniga creò il celebre design della Coppa del Mondo FIFA e perché i campioni non possono tenerla View on euronews ... msn.com

La scommessa da Rosa a Blu dei Mumbai Indians che non ha mai dato i suoi frutti. Jofra Archer sarebbe stato un assoluto vantaggio per MI. reddit

Lo scultore che realizzò la Coppa del Mondo di calcioIn uno scantinato poco fuori Milano, Giorgio ha raccolto gli strumenti da lavoro, i mobili e altri cimeli di suo padre, lo scultore Silvio Gazzaniga, morto nel 2016. Di fronte a una parete da cui ... ilpost.it