Lucas Perri dice sì al Torino dopo l’accordo raggiunto con il portiere

Il portiere Lucas Perri ha accettato di trasferirsi al Torino dopo aver raggiunto un accordo con il club. La trattativa è stata confermata da fonti vicine alle parti e si attende l’annuncio ufficiale. Perri, che era in forza a un’altra squadra, si trasferirà con un contratto valido fino al 2026. La cessione è stata conclusa senza dettagli finanziari pubblicati.

2026-07-17 11:10:00 Calciomercato: Arrivano sempre più conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Transfermarketweb.com: TRANSFERmarketWEB.com Il Torino è ancora alla ricerca del portiere che inizierà la prossima stagione come numero 1. A Pinzolo, Ignazio Abate Al momento sta lavorando con un gruppo formato da Paleari, Mascardi e diversi giocatori della Primavera, ma deve ancora arrivare il futuro portiere titolare. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi vede l’incarico come una priorità assoluta dopo una stagione difficile segnata dall’avvicendamento tra Israel e Paleari. L’obiettivo è quello di inserire un portiere in grado di offrire affidabilità e costanza, evitando il ripetersi dei problemi visti la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Il #Torino spinge forte per Lucas #Perri! ?I granata vogliono il portiere, ma il #LeedsUnited non darà il via libera definitivo fino a quando non avrà trovato un sostituto all'altezza tra i pali ?Contatti continui, si lavora per sbloccare l'affare! ? x.com