'Loverx 600 mg. La pillola per amare' è l’emblematico titolo del quarto romanzo di Federico Fioroni, 43 anni, nato a Savignano, per 28 anni residente a San Mauro Pascoli, dopo essere stato ristoratore e cuoco, oggi è macellaio nel Conad delle Befane a Rimini. Il libro edito da Etabeta e distribuito da La Feltrinelli e Ibs, 170 pagine, 16 euro e 90 centesimi, verrà presentato per la prima volta in pubblico in anteprima venerdì 31 luglio alle 18 a Viserba presso il Bagno 21 Gastone. Dice Federico Fioroni: "Il nuovo libro narra la storia di due ricercatori farmaceutici, uomo e donna, che tentano di riprodurre con l’assunzione di due pillole ogni 48 ore lo stato dell’ìnnamoramento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Loverx 600 mg. La pillola per amare". Ecco il quarto romanzo di Federico Fioroni

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