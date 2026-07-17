Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 17 luglio 2026 | numeri e combinazione vincente

Da quifinanza.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19:30 di oggi, sono state estratte le combinazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale. Durante l’estrazione di ieri, giovedì 16 luglio 2026, non sono stati registrati né un sei né un cinque più. La possibilità di giocare rimane aperta fino a quell’orario, e i numeri vincenti di oggi saranno annunciati in seguito.

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 16 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (131) 10 (110) 82 (67) 80 (57) 21 (56) Cagliari: 19 (62) 62 (55) 54 (51) 90 (42) 47 (41) Firenze: 53 (67) 66 (61) 16 (61) 89 (60) 24 (58) Genova: 63 (72) 50 (63) 78 (53) 9 (51) 35 (45) Milano: 65 (76) 39 (69) 31 (68) 6 (58) 7 (49) Napoli: 40 (143) 1 (122) 45 (70) 70 (66) 5 (66) Palermo: 61 (71) 47 (69) 53 (68) 83 (64) 57 (62) Roma:... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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