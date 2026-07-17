L’oroscopo della settimana del 20 luglio | Vergine è il momento più favorevole dell’anno per l’amore Scorpione | è ora di prendere una decisione importante

Il 23 luglio il Sole entrerà nel segno del Leone, segnando l'inizio di una nuova fase stagionale. Questa transizione porta un’atmosfera più energica e vivace, con un focus su creatività e dinamismo. La settimana precedente si caratterizza per un clima più favorevole ai sentimenti per i nati della Vergine, mentre gli Scorpione sono invitati a affrontare decisioni importanti. Non sono previsti eventi legali o cambiamenti istituzionali significativi in questo periodo.

La settimana segna un importante cambio di atmosfera. Il 23 luglio il Sole fa il suo ingresso in Leone, inaugurando una stagione più audace, creativa e dinamica. Dopo settimane dedicate all’ascolto delle emozioni e alla ricerca di stabilità, arriva il momento di esprimersi con maggiore coraggio, recuperare fiducia nelle proprie capacità e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. La Luna accompagna questo cambiamento attraversando Bilancia, Scorpione e Sagittario: si parte dalla ricerca dell’equilibrio nelle relazioni, si passa attraverso una fase di maggiore intensità emotiva e si conclude con un fine settimana che invita ad allargare gli orizzonti e a rimettersi in movimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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OROSCOPO DELLA SETTIMANA e LUNA NUOVA IN CANCRO 13-19/07/2026 segno per segno!

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