Stasera alle 21, nella Villa Ramona in via Ramona, si svolge una serata dedicata all’opera. Verranno eseguite arie tratte da Rigoletto, Romeo et Juliette e Carmen. L’evento si svolge in un ambiente all’aperto, con la partecipazione di cantanti e musicisti. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento si svolge senza prenotazione anticipata. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sulla durata o sul programma completo.

Dal Rigoletto a Romeo et Juliette, passando per Carmen: una serata interamente dedicata all’opera. Stasera alle 21, la Villa Ramona, in via Ramona 55, a San Pietro in Trento, ospiterà ’Di tanti palpiti’, un concerto lirico per soprano, mezzosoprano, flauto e arpa che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra le più celebri pagine dell’opera italiana e francese dell’Ottocento. L’appuntamento rientra nel cartellone di iniziative promosse dal Comune di Ravenna - assessorato al Decentramento che sostiene e organizza l’evento insieme al Consiglio Territoriale di Roncalceci, all’Associazione Culturale La Ramona e al Comitato cittadino di San Pietro in Trento, confermando l’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione culturale dei quartieri e delle frazioni del territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Opera a Villa Ramona

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Ramona de Villa Hidalgo

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