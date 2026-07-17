lontano dal caldo i parchi acquatici alternativa al mare

Con le temperature che superano i 35 gradi, le persone cercano refrigerio nei parchi acquatici dell’Emilia Romagna. Le strutture offrono scivoli, piscine e aree relax per sfuggire al caldo intenso. Questi parchi, frequentati durante le ore più calde della giornata, rappresentano un’alternativa popolare al mare, attirando famiglie e gruppi di amici in cerca di frescura e divertimento.

di Laura Guerra Quando il sole picchia così forte che anche il climatizzatore dell’auto sembra chiedere ferie, la soluzione è una: scegliere tra il mare o il tuffarsi nei parchi acquatici di cui l’ Emilia Romagna è forse la più ricca. Sono perfetti per famiglie con bambini, gruppi di amici, coppie e perfino per chi sostiene di voler "solo prendere un po’ di sole" e dopo cinque minuti è già in fila per il primo scivolo. Vediamone dunque alcuni (aperture, orari e eventuali informazioni da controllare sui siti dedicati). L’ Aquafan di Riccione, nato nel 1987, è tra i più famosi d’Europa: 90mila mq e 3 km di scivoli, dal Kamikaze all’M280, tra... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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