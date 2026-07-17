Lontano dal caldo I parchi acquatici alternativa al mare
Con le temperature che superano i 35 gradi, le persone cercano refrigerio nei parchi acquatici dell’Emilia Romagna. Le strutture offrono scivoli, piscine e aree relax per sfuggire al caldo intenso. Questi parchi, frequentati durante le ore più calde della giornata, rappresentano un’alternativa popolare al mare, attirando famiglie e gruppi di amici in cerca di frescura e divertimento.
di Laura Guerra Quando il sole picchia così forte che anche il climatizzatore dell’auto sembra chiedere ferie, la soluzione è una: scegliere tra il mare o il tuffarsi nei parchi acquatici di cui l’ Emilia Romagna è forse la più ricca. Sono perfetti per famiglie con bambini, gruppi di amici, coppie e perfino per chi sostiene di voler "solo prendere un po’ di sole" e dopo cinque minuti è già in fila per il primo scivolo. Vediamone dunque alcuni (aperture, orari e eventuali informazioni da controllare sui siti dedicati). L’ Aquafan di Riccione, nato nel 1987, è tra i più famosi d’Europa: 90mila mq e 3 km di scivoli, dal Kamikaze all’M280, tra... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Quando in città si cerca un po' di fresco, c'è un posto che fa la differenza. Il SOUL ti aspetta nel verde del Parco Beldì per un aperitivo in musica lontano dall'asfalto e dal caldo. Dalle 18:30: DJ Mousa Cocktail e birre ghiacciate Tante proposte da con facebook
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