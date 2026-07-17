C’è un punto, nell’“Odissea”, in cui ho capito che non ero riuscita a fare quella cosa che raccomandava ieri Francesco Piccolo, cioè lasciare a casa le velleità di intelligenza scettica e credere che quel tizio sullo schermo stia rischiando davvero la vita. È un punto non particolarmente significativo: è un personaggio che dice a un altro «Da questa parte». A quell’altezza della storia non c’è ancora stato Ulisse che, tornato a Itaca fingendosi mendicante, dice a Telemaco «I’m a veteran of the Trojan war», che è una frase che fa molto ridere sia perché «veterano» fa subito film sul Vietnam, sia perché per gli americani i Trojan sono preservativi, e sembra di vedere i quindicenni che sghignazzano in sala. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Odissea di Nolan, e il vano tentativo di sospendere l’incredulità

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LODISSEA DI NOLAN: perché tutti stanno sbagliando

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I primi dati de L'Odissea confermano il potere stellare di Christopher Nolan reddit

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