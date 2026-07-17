Lobito Corridor la scommessa americana che può dare forza al Piano Mattei

Da formiche.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio dei ministri della Repubblica democratica del Congo ha approvato l’accordo di concessione per il tratto congolese del Corridoio di Lobito, segnando un passo importante nella Partnership Strategica tra Washington e Kinshasa.

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L’approvazione, nei giorni scorsi, da parte del Consiglio dei ministri della Repubblica democratica del Congo dell’accordo di concessione per il tratto congolese del Corridoio di Lobito rappresenta uno dei passaggi più concreti compiuti finora nell’ambito della Strategic Partnership Agreement tra Washington e Kinshasa. La concessione a Mota-Engil, sostenuta dalla US International Development Finance Corporation, dovrebbe ora essere formalizzata con la firma operativa finale, necessaria per avviare l’attuazione del progetto e completare il sostegno finanziario americano. Per gli Stati Uniti, la decisione segnala la volontà del governo... 🔗 Leggi su Formiche.net

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