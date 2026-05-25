Accordi di Abramo la nuova scommessa americana sul Medio Oriente
Gli Stati Uniti puntano a rafforzare la pace tra Israele e alcuni paesi arabi sunniti, cercando di trasformare la tregua con l’Iran in un nuovo assetto regionale. L’obiettivo è promuovere accordi di normalizzazione tra Israele e il mondo arabo, seguendo la linea degli Accordi di Abramo. La strategia di Washington mira a ridisegnare gli equilibri nel Medio Oriente, coinvolgendo più attori nella stabilizzazione della regione.
Donald Trump sta cercando di trasformare una fragile tregua con l’Iran in qualcosa di molto più ambizioso: una ridisegnazione dell’ordine regionale mediorientale centrata sugli Accordi di Abramo e su una normalizzazione progressiva tra Israele e il mondo arabo sunnita. È questo il quadro strategico che emerge dietro le ultime dichiarazioni del presidente americano e i negoziati ancora in corso sullo Stretto di Hormuz. Perché mentre la Casa Bianca prova a costruire un’intesa temporanea con Teheran per evitare una nuova escalation militare e riaprire il corridoio energetico più sensibile del pianeta, Trump sta già cercando di utilizzare quel possibile accordo come leva geopolitica per rilanciare il processo di integrazione regionale guidato da Washington. 🔗 Leggi su Formiche.net
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25 maggio 2026, USA-Iran-Israele RIFIUTA GLI ACCORDI DI ABRAMO Risposta del Ministero degli Esteri dell'Iran alla dichiarazione di Trump sulla richiesta di aderire agli #Accordi_di_Abramo: La Repubblica Islamica dell'Iran non riconosce Israele, e non l x.com
Vorrei ringraziare ad oggi tutti i Paesi del Medio Oriente per il loro sostegno e la loro cooperazione, che saranno ulteriormente rafforzati dalla loro adesione alle Nazioni degli storici Accordi di Abramo. A scriverlo, nel post su Truth in cui spiega di aver dat facebook
Trump ha chiesto ai leader musulmani di unirsi agli Accordi di Abramo dopo la fine della guerra con l'Iran reddit
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Trump alza la posta con i paesi arabi. Se volete la tregua, tutti dovete firmare gli Accordi di AbramoIl presidente degli Stati Uniti si rivolge in particolare ad Arabia Saudita e Qatar, ma anche a Egitto, Pakistan, Turchia, Giordania. Gli Accordi di ... huffingtonpost.it