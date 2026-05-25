Gli Stati Uniti puntano a rafforzare la pace tra Israele e alcuni paesi arabi sunniti, cercando di trasformare la tregua con l’Iran in un nuovo assetto regionale. L’obiettivo è promuovere accordi di normalizzazione tra Israele e il mondo arabo, seguendo la linea degli Accordi di Abramo. La strategia di Washington mira a ridisegnare gli equilibri nel Medio Oriente, coinvolgendo più attori nella stabilizzazione della regione.

Donald Trump sta cercando di trasformare una fragile tregua con l’Iran in qualcosa di molto più ambizioso: una ridisegnazione dell’ordine regionale mediorientale centrata sugli Accordi di Abramo e su una normalizzazione progressiva tra Israele e il mondo arabo sunnita. È questo il quadro strategico che emerge dietro le ultime dichiarazioni del presidente americano e i negoziati ancora in corso sullo Stretto di Hormuz. Perché mentre la Casa Bianca prova a costruire un’intesa temporanea con Teheran per evitare una nuova escalation militare e riaprire il corridoio energetico più sensibile del pianeta, Trump sta già cercando di utilizzare quel possibile accordo come leva geopolitica per rilanciare il processo di integrazione regionale guidato da Washington. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Accordi di Abramo, la nuova scommessa americana sul Medio Oriente

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