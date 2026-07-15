Drake mette lo zampino sulla maglia del Venezia | FOTO
La maglia del Venezia per la stagione 2026-27 presenta un design ispirato alle bandiere, come mostrato nelle foto. La divisa celebra il ritorno del club in Serie A. La maglia è caratterizzata da colori e dettagli che richiamano simboli nazionali, con un motivo che richiama le bandiere. La presentazione ufficiale ha mostrato il nuovo look, senza ulteriori dettagli sui materiali o sul design. La squadra indosserà questa divisa nelle prossime partite di campionato.
La divisa 202627 del Venezia è ispirata alle bandiere: le foto della maglia che celebra il ritorno in Serie A. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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