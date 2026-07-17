L’NBA su Prime Video registra una significativa crescita dell’audience mondiale nella sua stagione d’esordio

L’audience mondiale delle partite NBA trasmesse su Prime Video è aumentata significativamente durante la prima stagione, secondo i dati di Fifty5Blue. La piattaforma ha registrato un incremento di spettatori rispetto alla stagione precedente. I numeri riguardano vari Paesi e mostrano una crescita costante nel numero di utenti che seguono le partite in streaming. La diffusione dell’evento sportivo attraverso il servizio streaming ha coinvolto un pubblico più ampio rispetto alle stagioni precedenti.

I dati forniti da Fifty5Blue, leader globale nella misurazione e nell’analisi media, confermano che l’audience delle partite NBA su Prime in tutta Europa è più che raddoppiata (129%) rispetto alla stagione precedente e che ha generato il più alto numero medio di spettatori mai registrato nel Paese, se confrontato con le medie stagionali delle precedenti stagioni. La trasmissione delle finali NBA in diretta e in esclusiva su Prime Video in Europa ha registrato un’ulteriore crescita (130%) rispetto alle finali del 2025, consacrando queste finali NBA come le più seguite dal 2016 in quest’area geografica. In Francia, grazie al contributo di... 🔗 Leggi su Sportintv.eu

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