Il match tra Italia e Francia agli Europei volley U18 2026 è iniziato con un ritardo. Gli azzurrini sono in attesa di scendere in campo dopo l’attesa di aggiornamenti sulla ripresa del gioco. Nel frattempo, le nazionali giovanili italiane hanno conquistato due medaglie d’oro, rispettivamente nelle categorie U18 e U22, battendo Serbia e Turchia in finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 L’Italia cerca di conquistare il terzo titolo continentale giovanile della sua già meravigliosa estate: infatti, le Nazionali femminile U18 e U22 hanno ottenuto la medaglia d’oro nelle loro competizioni, rispettivamente in finale contro Serbia e Turchia. Entrambi i successi sono arrivati lo scorso 12 luglio, pochi giorni fa. 19.45 Mentre inizia ad entrare anche il pubblico italiano, il quale sarà fondamentale per trascinare i nostri ragazzi in campo, fa il suo ingresso anche la rosa francese che inizia il suo riscaldamento. 19.43 Stiamo vivendo una scena molto simpatica: mentre sul lato sinistro del campo i giocatori polacchi ancora saltano per la gioia della finale conquistata, gli azzurrini di Fanizza hanno iniziato il loro riscaldamento muscolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Francia, Europei volley U18 2026 in DIRETTA: attesa per gli azzurrini, il loro match inizierà in ritardo

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