LIVE Italia-Giappone 2-2 Nations League volley 2026 in DIRETTA | che reazione degli azzurri! 25-23 e si va al tie break

Durante la partita di volley tra Italia e Giappone, il punteggio è arrivato a 2-2, portando al tie break. I giapponesi hanno messo a segno un punto con una parallela no look da zona 2 di Nishida, mentre gli azzurri hanno vinto il terzo set 3-1 grazie a un primo tempo di Mati. Gli italiani hanno commesso un errore al servizio, portando il punteggio a 2-0 in loro svantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Parallela no look di Nishida da zona 2 3-1 Primo tempo Mati 2-1 Errore al servizio Italia 2-0 Muroooooooooooooooooo Bovolentaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1-0 Muroooooooooooooooooooo Matiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 25-23 Porrooooooooooooooooooooooo! Lo chiude lui! Diagonale vincente da zona 4 e l’Italia è ancora in partita! Si va al tie break! 24-23 Ancora Takahashi da zona 4, mano out 24-22 Diagonale di Takahashi da zona 4 24–21 Mano out Miyaura da zona 2 24-20 Errore al servizio Giappone 23-20 Fallo di trattenuta di Porroche ha tentato di spingere l’attacco sulle mani avversarie 23-19 Ancora... 🔗 Leggi su Oasport.it

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