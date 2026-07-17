LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | inizia la FP2 Ferrari vuole mettere pressione alla Mercedes

Alle 17.00, la FP2 del GP Belgio 2026 è iniziata con il semaforo verde. La pista è rimasta asciutta, e le vetture sono entrate in pista per la seconda sessione di prove libere. La Ferrari cerca di mettere pressione alla Mercedes, che si presenta con buone prestazioni nelle prime fasi. La sessione prosegue con le monoposto che migliorano i tempi, mentre le squadre analizzano i dati raccolti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 SEMAFORO VERDE! Comincia la seconda sessione di prove libere del weekend in Belgio. 16.59 Pista sempre asciutta. Temperatura dell’aria sui 23°C, mentre quella dell’asfalto si aggira sui 33°C. 16.58 Ormai ci siamo. Ancora un paio di minuti d’attesa prima dell’inizio della FP2 a Spa-Francorchamps. 16.56 Di seguito la classifica generale aggiornata del Mondiale costruttori: 1 Mercedes 333 2 Ferrari 255 3 McLaren 179 4 Red Bull Racing 128 5 Alpine 60 6 Racing Bulls 59 7 Haas F1 Team 21 8 Williams 11 9 Audi 6 10 Aston Martin 1 11 Cadillac 0 16.53 Di seguito la classifica generale aggiornata del... 🔗 Leggi su Oasport.it

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