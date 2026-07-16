F1 GP Belgio 2026 Ferrari fiera sfidante di Mercedes Spa favorevole alle Frecce d’Argento?

Il Mondiale di Formula 1 riprende con due gare consecutive, prima a Spa-Francorchamps il 19 luglio e poi all'Hungaroring il 26 luglio. La Ferrari si presenta come una sfidante di Mercedes, che sembra favorire il tracciato di Spa. La gara belga sarà il primo appuntamento dopo la pausa di una settimana, con le squadre pronte a confrontarsi su due circuiti molto diversi tra loro.

Il Mondiale di Formula 1 ricomincia dopo una settimana di pausa, apprestandosi a vivere un double header in due autodromi totalmente differenti. Difatti si gareggerà per due weekend consecutivi, prima a Spa-Francorchamps (19 luglio) e poi all’ Hungaroring (26 luglio). Siamo dunque prossimi al Gran Premio del Belgio, che andrà in scena a partire da domani. Si riparte con uno scenario elettrizzante, poiché il Gran Premio di Gran Bretagna dello scorso 5 luglio ha ulteriormente accorciato la classifica generale. Kimi Antonelli, in fuga dopo Montecarlo, ha raccolto solamente 23 punti nelle successive tre gare. Non per suoi demeriti, bensì perché la sua monoposto lo ha tradito in più di un’occasione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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