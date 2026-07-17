Durante le sessioni di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026, Kimi Antonelli, alla guida di una Mercedes, ha concluso in prima posizione con un tempo di 1:45. La Ferrari ha avuto una giornata complicata, con difficoltà nell’assetto e nelle prestazioni. La classifica definitiva della seconda sessione di prove libere vede Antonelli al comando, mentre la sessione si è conclusa alle 18:02. La diretta si ferma qui, con aggiornamenti previsti per le prossime sessioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 18.00 Di seguito la classifica definitiva della FP2: 1 Kimi Antonelli (Mercedes) 1:45.944 2 Lando Norris (McLaren) +0.190 3 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.472 4 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.747 5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.770 6 Oscar Piastri (McLaren) +0.982 7 Franco Colapinto (Alpine) +1.203 8 George Russell (Mercedes) +1.285 9 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.350 10 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.490 11 Charles Leclerc (Ferrari) +1.524 12 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.848 13 Gabriel Bortoleto (Audi) +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli mette a posto l’assetto e chiude in testa. Venerdì complicato per la Ferrari

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