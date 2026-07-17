Litiga con i colleghi e all' uscita li aggredisce con il taglierino arrestato 27enne

Nella serata di venerdì 17 luglio, i Carabinieri di Gardone Valtrompia hanno arrestato un uomo di 27 anni per aver aggredito con un taglierino alcuni colleghi all’uscita dal lavoro. L’uomo aveva avuto una lite con loro poco prima. Durante l’intervento, il 27enne è stato fermato e portato in caserma. Le vittime hanno riportato lesioni e sono state assistite sul posto. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il coltello e avviato le indagini.

Nella serata di venerdì 17 luglio i Carabinieri di Gardone Valtrompia hanno arrestato un 27enne di origini egiziane per lesioni personali aggravate.Dopo una prima lite avvenuta interno ditta (una officina meccanica ) con sede a Marcheno, con due colleghi di lavoro, entrambi del Burkina Faso, che lo avevano rimproverato per un lavoro «malfatto», al termine del turno di lavoro, li ha attesi all’esterno della ditta aggredendoli fisicamente con un taglierino. Tutti hanno riportato lesioni, per le quali sono stati trasferiti – non in pericolo di vita – in pronto soccorso. L'aggressore è stato trasportato in Poliambulanza, gli altri al Civile in città e all'ospedale di Gardone Valtrompia. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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