Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dopo aver colpito alle spalle un uomo con un taglierino senza alcun motivo. L'aggressore ha agito improvvisamente, ferendo la vittima in strada. Negli ultimi giorni, gli episodi di aggressioni con coltello si sono moltiplicati in diverse località, tra cui Milano, la Francia e il Veneto, con soggetti colpiti senza apparente ragione mentre si trovavano in situazioni quotidiane come al bar o in attesa di entrare in un ristorante.

Il numero di attacchi al coltello negli ultimi giorni impressiona per numero e per similitudine. Da Milano alla Francia, arrivando in Veneto, le cronache restituiscono un racconto inquietante in cui soggetti ignari vengono brutalmente accoltellati senza motivo mentre sono al bar, o in strada o mentre stanno per entrare in un ristorante. L’ultimo episodio è avvenuto a Nogara, in provincia di Verona, poche ore fa. Un 51enne romeno voleva trascorrere una serata tranquilla in un ristorante della zona ma un 28enne marocchino, senza fissa dimora, irregolare e già noto alle forze dell’ordine, aveva in mente altri piani. Mentre il 51enne si... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aggredisce alle spalle un uomo senza motivo e lo colpisce con un taglierino: arrestato un marocchino

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