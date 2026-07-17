Isola dei Famosi 2026 finite le riprese nelle Filippine Selvaggia Lucarelli racconta i 41 giorni tra tifoni fatica e 150 litri d’acqua bevuti

Da ilgiornaleditalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le riprese dell'Isola dei Famosi 2026 nelle Filippine sono concluse dopo 41 giorni di lavoro. La conduttrice ha condiviso su Instagram di aver affrontato tifoni, fatica e ha menzionato di aver bevuto circa 150 litri d’acqua durante le giornate sul set. Ha ringraziato il team per il supporto, evidenziando il lungo periodo di impegno e le difficoltà affrontate durante la produzione.

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La conduttrice della nuova edizione di Canale 5 ha salutato il team con un lungo post su Instagram, tra bilanci personali, fatica sul set e parole di gratitudine dopo due mesi di lavoro nelle Filippine. Le riprese de L’Isola dei Famosi nelle Filippine si sono chiuse e, a segnare questo passag. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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