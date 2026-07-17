L’ingaggio di Celik fa felice Spalletti | ecco perché ha fatto i complimenti alla società

L’allenatore ha espresso soddisfazione per l’ingaggio di Celik e ha fatto i complimenti alla società per aver concluso l’operazione.

di Mauro Munno L’ingaggio di Celik fa felice Spalletti: ecco perché ha i fatto complimenti alla società. Il tecnico si è espresso così sul nuovo arrivo. L’arrivo di Zeki Çelik a parametro zero dalla Roma ha subito portato una ventata di entusiasmo e pragmatismo in casa bianconera, incassando la totale approvazione di Luciano Spalletti. Nel corso della sua ultima conferenza stampa, il tecnico della Juventus non ha nascosto la propria soddisfazione per il fulmineo blitz di mercato, cogliendo l’occasione per tessere pubblicamente le lodi del lavoro svolto dietro le quinte da Ricky Massara e Giovanni Carnevali. Una mossa tempestiva che assicura alla rosa un rinforzo di spessore in un momento storico e societario delicato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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