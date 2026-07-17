A giugno, l’inflazione si è attestata al 3%, stabile rispetto al mese precedente, rallentando rispetto all’anno scorso. I prezzi al consumo sono aumentati del 3% rispetto a dodici mesi fa, mentre rispetto a maggio non sono cresciuti. Il costo dei beni alimentari è rimasto invariato, ma i prezzi dell’energia sono saliti, registrando un aumento più marcato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Inflazione senza sorprese e dal rialzo confermato a giugno, con prezzi al consumo più cari del 3% rispetto a un anno fa, ma stabili rispetto a maggio. A confermarlo è l’Istat, che rileva come il lieve rallentamento rispetto al +3,2% di maggio rifletta la dinamica dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +5,5% a +4,4%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,0% a +2,7%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,7% a +1,1%). Complice il conflitto in Medioriente, in accelerazione sono invece i prezzi degli energetici, regolamentati (da +5,6% a +9,2%) e non regolamentati (da +12,5% a +13,3%). Alla fine del primo semestre rallenta anche la crescita del ‘carrello della spesa’, ovvero i beni alimentari, per la cura della casa e della persona, che passano dal +1,9% di maggio al +1,3% di giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’inflazione rallenta al 3% a giugno, frena il carrello della spesa ma corrono i prezzi dell’energia

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