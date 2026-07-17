Per qualcuno è solo un miraggio destinato a svanire, per altri una breve tregua prima della stangata estiva. L’unica certezza è che il lieve rallentamento dell’ inflazione è minimo e non può di certo confortare le famiglie e le imprese italiane. Per il mese di giugno 2026, l’Istat certifica che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione congiunturale nulla e una tendenziale del 3%, in leggera discesa rispetto al 3,2% di maggio. Vengono confermate le stime preliminari, con il rallentamento, minimo, che riflette la dinamica dei prezzi degli alimentari non lavorati (scesi di oltre l’1% ma comunque al +4,4%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (in leggero calo al +2,7%) e dei Servizi relativi ai trasporti (al +1,1%). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’inflazione frena a metà in attesa della stangata estiva

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