ViviBook, piattaforma che consente di creare un libro con un clic, ha raggiunto oltre 100.000 euro di ricavi ricorrenti annui. La notizia arriva mentre il settore delle startup tecnologiche monitora attentamente questo indicatore, che misura i ricavi stabili generati ogni anno. La piattaforma ha registrato un incremento costante delle sottoscrizioni, portando i ricavi ricorrenti oltre questa soglia.

Nel mondo delle startup tecnologiche un solo numero separa i progetti promettenti dai business reali: il ricavo ricorrente annuo, l’ARR. ViviBook, la piattaforma che permette di creare un libro con un clic, annuncia oggi di aver superato i 100.000 euro di ARR. È il primo passo di un percorso che, con i numeri di crescita di oggi, punta in 12 mesi a 1.000.000 di euro di ricavo ricorrente annuo. Il traguardo arriva a circa sette mesi dal lancio della piattaforma, avvenuto a fine 2025, e conferma un ritmo di crescita impennato nelle ultime settimane: il ricavo ricorrente annuo (ARR) è più che raddoppiato in un mese e mezzo, passando da poco più di 40. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libri, piattaforma ViviBook supera i 100.000 euro di ricavi ricorrenti

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