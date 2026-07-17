Comunicato Stampa | ViviBook supera i 100.000€ di ricavi ricorrenti ARR e corre verso 20.000000€ di valutazione

Notizia in breve

ViviBook ha annunciato di aver superato i 100.000 euro di ricavi ricorrenti annuali. La società si avvicina a una valutazione di 20 milioni di euro. La notizia è stata comunicata da un ufficio stampa, che ha evidenziato i risultati raggiunti. La crescita avviene in un contesto di espansione nel settore tecnologico. Nessun dettaglio è stato fornito sui piani futuri o sui metodi di sviluppo.