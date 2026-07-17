Comunicato Stampa | ViviBook supera i 100.000€ di ricavi ricorrenti ARR e corre verso 20.000000€ di valutazione
ViviBook ha annunciato di aver superato i 100.000 euro di ricavi ricorrenti annuali. La società si avvicina a una valutazione di 20 milioni di euro. La notizia è stata comunicata da un ufficio stampa, che ha evidenziato i risultati raggiunti. La crescita avviene in un contesto di espansione nel settore tecnologico. Nessun dettaglio è stato fornito sui piani futuri o sui metodi di sviluppo.
Silicon Valley (USA), 17.07.2026 – Nel mondo delle startup tecnologiche un solo numero separa i progetti promettenti dai business reali: Il traguardo arriva a circa sette mesi dal lancio della piattaforma, avvenuto a fine 2025, e conferma un ritmo di crescita impennato nelle ultime settimane: il ricavo ricorrente annuo (ARR) è più che raddoppiato in un mese e mezzo, passando da circa Il salto di ricavo ricorrente arriva a valle di una serie di lanci di prodotto serrati: il motore di ricerca semantico Il primo round, aperto a febbraio 2026 quando ViviBook muoveva i primi passi, resta a oggi l'unico capitale raccolto dall'azienda. Alla guida... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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